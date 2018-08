Instagram sotto attacco hacker: «Sono migliaia gli account violati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio, che ha coinvolto centinaia, se non migliaia, di account. Gli utenti, infatti, si sono ritrovati all'improvviso disconnessi e non sono riusciti ad accedere di nuovo. Poteva sembrare un malfunzionamento dei server del social network, ma gli sviluppatori hanno precisato che tutto funziona regolarmente e quindi gliinteressati sono stati violati.L'attacco, che potrebbe essere opera di, riguarda un numero marginale di account rispetto al miliardo di utenti attivi che può vantare. Gli account violati si sono visti cambiare l'e-mail e il numero di telefono associati, rendendo pressoché impossibile il recupero da parte degli utenti.Per questo motivo, in molti hanno chiesto aiuto su altri social, da Twitter a Reddit. Non è la prima volta che hacker provenienti dall'Europa orientale si impossessano di account di, che a quanto pare, tra i vari social network, è un vero e proprio obiettivo sensibile.Gli sviluppatori di Instagram, dal canto loro, si sono limitati a suggerire: usare password sicure e difficile da essere 'intercettate', sia per quanto riguarda l'account di Instagram che per l'indirizzo di posta elettronica associato, a cui vengono inviate le notifiche per poter cambiare i dati dell'account. Oltre alla password, è consigliabile anche scegliere un nome utente lungo e con caratteri alfanumerici: quelli più brevi e semplici, infatti, sono quelli più soggetti a tentativi di accesso.Nella maggior parte dei casi, gli account di Instagram, in questi ultimi anni, sono stati violati per poi essere rivenduti al miglior offerente.