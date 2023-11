Google cancellerà milioni di account Gmail (anche Drive, Docs e Photos): ecco da quando e perché

Tra tre settimane, ovvero a partire da dicembre, milioni di account di Gmail saranno cancellati in seguito a dei cambiamenti di Google nei regolamenti riguardanti gli utenti inattivi e quali account rientrano all'interno di questa categoria.

Il motivo principale di questa decisione è la riduzione del rischio di hackeraggio. Vediamo cosa comporta l'aggiornamento delle regole, già annunciato a maggio, e in quali casi si potrebbe finire per perdere i propri file.

Il rischio degli account inattivi

Con la cancellazione degli account di Google considerati inattivi saranno eliminati anche tutti i dati di Drive, Docs, Calendario, Meet e le foto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'inattività è riferita a tutti quegli account che non vengono utilizzati da due anni.

Gli utenti a rischio riceveranno una serie di mail e notifiche prima che Google proceda alla cancellazione. L'azienda ha spiegato che questo provvedimento è necessario per ridurre la possibilità che gli account inattivi siano hackerati da criminali e utilizzati per inviare spam e contenuti dannosi.

Non c'è da preoccuparsi, però: se si ha intenzione di rendere il proprio account nuovamente attivo sarà necessario eseguire il login e continuare a farlo successivamente prima della scadenza dei due anni.

Nel caso in cui siano presenti foto su Google Photos, bisognerà eseguire il login separatamente.

In effetti, gli account dimenticati o inattivi per lunghi periodi presentano rischi molto più alti dato che, solitamente, utilizzano password ormai obsolete o già usate altrove e non hanno attivato l'autenticazione a due fattori. Ruth Kricheli, vicepresidente del reparto di product management, dichiara: «Questi account sono spesso vulnerabili e una volta compromessi possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dal furto di identità allo spam».

Secondo le più recenti analisi, gli account hackerati di Gmail vengono venduti sul dark web per circa 60 euro.