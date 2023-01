Rivoluzione Netflix, da marzo stop alla condivisione della password gratuita

Netflix ha confermato in una lettera agli azionisti alla fine della scorsa settimana che la sua mossa per non consentire più agli utenti di condividere le password gratuitamente fuori dal nucleo familiare, potrebbe iniziare entro la fine di marzo.

Netflix stop alla condivisione delle password, cosa ha portato alla scelta

A ottobre, Netflix aveva annunciato l’intenzione di modificare la sua politica sulla condivisione delle password e aveva affermato che alla fine avrebbe iniziato a addebitare con un abbonamento alle persone la condivisione degli account, ma al momento non ha fornito una data specifica per l’inizio della nuova politica. Il passaggio alle nuove modalità, ha affermato la società, avverrà in modo graduale. Si tratta di un modo per non causare la fuga degli abbonati e poter continuare il trend positivo dell’ultimo periodo. Nell’ultimo trimestre infatti, profitti e utenti sono cresciuti superando le aspettative e le previsioni.

Anche ora, la società non ha specificato una data, ma ha affermato nella lettera che avrebbe iniziato a implementare la condivisione a pagamento in modo più ampio «più avanti nel primo trimestre».



L'anno difficile

«Sebbene i nostri termini di utilizzo limitino l’uso di Netflix a una famiglia, riconosciamo che questo è un cambiamento per gli abbonati che condividono il proprio account in modo più ampio - dice l’azienza -. Quindi abbiamo lavorato duramente per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorino l’esperienza Netflix, inclusa la possibilità degli abbonati per verificare quali dispositivi stanno utilizzando il proprio account e trasferire un profilo su un nuovo account». La condivisione delle password tra non conviventi, seppur non prevista dalla piattaforma, è infatti una realtà estremamente diffusa tra gli abbonati di Netflix. Con un solo account e la sottoscrizione di un abbonamento che prevede la visione in contemporanea di due o più schermi, più utenti non appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno potuto usufruire del servizio.

La società, che ha descritto il 2022 come un anno “difficile”, ha subito la prima perdita di abbonati in oltre un decennio; la sua base clienti è diminuita di 200.000 abbonati nel primo trimestre dello scorso anno.

Nonostante queste perdite all’inizio dello scorso anno, Netflix ha comunicato che l’anno si è concluso con un «finale più brillante», elogiando le entrate del quarto trimestre, l’utile operativo e la crescita dei membri in quanto la cifra ha superato le previsioni con contenuti come il docufilm su Harry e Meghan che “hanno superato” le aspettative. Nel tentativo di aumentare la crescita, a novembre la società ha anche lanciato un piano supportato da pubblicità a un prezzo inferiore, affermando che la mossa ha determinato «una crescita incrementale degli abbonati». «Crediamo di avere un percorso chiaro per riaccelerare la nostra crescita dei ricavi: continuare a migliorare tutti gli aspetti di Netflix, lanciare la condivisione a pagamento e costruire la nostra offerta pubblicitaria» ha concluso Netflix nel suo documento.