Facebook, falla nella sicurezza: disconnessi oltre 90 milioni di account

Attacco a Facebook: il social network ha reso noto di aver scoperto all'inizio di questa settimana un attacco alla sua piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo comunicano i vertici del colosso dei social media.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stata sfruttata una vulnerabilità nella funzione "Vedi come", che permette agli utenti di vedere come appare agli altri il loro profilo, per rubare i dati d'accesso. Per questo, 50 milioni di profili attaccati sono stati disconnessi, 40 milioni sono stati disconnessi per precauzione: 90 milioni di persone dovranno rifare il log in. Poi apparirà loro una notifica che spiega cosa sia successo.