Scappa in Audi all'alt: folle inseguimento che termina solo quando finisce benzina

CONEGLIANO - Domenica 24 febbraio i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso, insieme a quelli della Stazione CC di Susegana, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, unresidente a Conegliano, con pregiudizi di polizia per reati contro la persona.Intorno alle 05 di mattina, transitando in via N.Bixio di Trevisoimposto dal militato della radiomobile. Ne scaturiva un lungofino a Ponte della Priula dove il fuggitivo ha trovato la strada sbarrata da una pattuglia dei militari di Susegana. Nonostante questo il giovane, con una manovra pericolosa, è riuscito a passare tra il guardrail e il mezzo militare rischiando di. Nella circostanza uno dei due carabinieriper fermare il mezzo, senza comunque colpire né l’auto né il conducente. La corsa è finita a Susegana, quando. Insieme al conducente vi era il proprietario dell’auto che, ignaro che il coetaneo non avesse la patente di guida (mai conseguita), lo aveva fatto guidare visto che lui aveva bevuto. Il giovane senegalese è stato messo agli arresti domiciliari e questa mattina comparirà davanti al Tribunale per l’udienza di convalida.