Travolge uno scooter e non si ferma ma perde, sul posto, la targa: caccia al pirata della strada di Rimini

RIMINI - Il centauro ferito è rimasto sull'asfalto sanguinante. Chi lo ha preso in pieno, con la propria auto, non si è fermato e si è dato alla fuga perdendo però la targa sul posto. L'incidente è avvenuto domenica sera a Rimini alla rotonda di via Destra del Porto. Per alcuni testinoni la dinamica è stata chiara: l'auto andava veloce e non ha dato la precedenza allo scooter che arrivava dal grattacielo di Rimini.

La firma sull'incidente

L'auto è una Ypsilon e chi era al volante non si è accorto di aver perso per strada, nell'impatto, la targa: come aver lasciato la propria firma. Anzi, peggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo, un signore di circa 50 anni, è stato portato all'ospedale Infermi. La polizia Locale di Rimini, con la targa in mano e le testimonianze, ha individuato nel giro di poco il proprietario dell'auto: un quasi ottantenne di Rimini. Le indagini ora dovranno chiarire se al volante ci fosse lui o un'altra persona.