Jesolo, incidente frontale all'alba tra due auto. Morti Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai, avevano 20 anni. Grave un 38enne

​JESOLO - Tragico incidente frontale questa mattina alle 5.45 a Jesolo: due ragazzi morti poco più che ventenni. L'incidente è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della "Carrozzeria Piave". A scontrarsi per cause al vaglio dei carabinieri, una Toyota Yaris e una Citroen Picasso. Deceduti sul colpo gli occupanti della piccola utilitaria, due ragazzi sono Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai, secondo le primissime informazioni pare che vivessero a Musile di Piave e uno di loro sia nato a Motta di Livenza. Nell'impatto uno dei giovani è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: grave il conducente dell'altra auto, un 38enne.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Citroen Picasso, poi trasferito in ospedale. Sul posto il Suem anche con l'eliambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:00.