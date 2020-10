Colta da malore alla guida: perde il controllo dell'auto, investe e uccide un uomo

UDINE - Un uomo di 85 anni, residente a Udine, è stato investito e ucciso in un incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 12 di oggi, 9 ottobre, in viale Palmanova, nel capoluogo friulano. La donna che si trovava al volante dell'utilitaria che ha investito l'anziano è stata colta da malore e soccorsa dal personale sanitario inviato dal 112. Sul posto, oltre all'equipe medica, gli agenti della Polizia Locale di Udine, per viabilità e accertamenti, e i Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Ultimo aggiornamento: 15:43

