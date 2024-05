Boeing 767 ha un guasto al carrello: l'atterraggio d'emergenza a Istanbul con fumo e scintille dalla parte posteriore

Un Boeing 767, operato dalla compagnia di spedizioni FedEx, è atterrato all'aeroporto di Istanbul senza riuscire ad aprire il carrello di atterraggio anteriore a causa di un malfunzionamento. L'incidente non ha causato alcuna vittima. Verso le 8 di questa mattina, i piloti dell'aereo, partito dall'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, hanno informato l'aeroporto di Istanbul che a causa di un problema non sarebbero stati in grado di estrarre il carrello anteriore e l'atterraggio è quindi stato effettuato in coordinazione con la torre di controllo dello scalo, ha fatto sapere il ministero dei Trasporti turco con un comunicato, come riporta Hurriyet.

L'atterraggio

Un video trasmesso dalla tv di Stato Trt, mostra l'aereo atterrare con le ruote posteriori mentre l'impatto della parte anteriore della fusoliera contro la pista produce scintille e fumo mentre il Boeing procede di alcuni metri prima di fermarsi.