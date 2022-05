Incidente nella notte, morto un ragazzo: Lino aveva 29 anni. Era il portiere della squadra locale

AVEZZANO - Un ragazzo di 29 anni, Lino Raglione, è morto nella notte in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che conduce al paese di Ortucchio. Il ragazzo era alla guida della sua auto che è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare.lo schianto si è verificato intorno alle quattro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

La notizia ha destato commozione e dolore in tutta la comunità marsicana: il giovane era molto conosciuto, era un dipendente della cartiera e portiere della squadra di calcio del Trasacco.

