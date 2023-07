Incidente mortale a Limbiate, il video dello schianto di Arnold finisce su TikTok

Dopo l'incidente in cui è rimasto ferito, ma in cui è morto il suo amico Arnold Selishta, il ragazzo di 18 anni di Limbiate, in provincia di Monza, ha inviato un messaggio ai suoi coetanei sui social: “Ragazzi, sto bene. Strano come la vita possa essere così malvagia. Non sprecatela ad odiare. E non date mai nulla per scontato. Ma siate grati per quello che avete e che può sembrare la normalità”, le parole affidate ad Instagram del 18enne rimasto seriamente ferito nell’incidente di venerdì notte, scrive Il Giorno.

Avvolto dalle fiamme

«Il mio pensiero adesso va ad Arnold e alla sua famiglia: brilla, ovunque tu sia» le parole commosse del giovane che era a bordo dell'auto che si è schiantata contro una rotonda lungo la Monza-Saronno, in quella che è sembrata essere una gara di velocità.

L’impatto, il ribaltamento e le fiamme che hanno avvolto la vettura non hanno lasciato possibilità di salvezza ad Arnold il 22enne albanese deceduto poco dopo al San Gerardo di Monza.

Cugino in carcere

Ed in queste ore le immagini terribili dello schianto hanno iniziato a circolare anche su TikTok, riprese da un testimone. Al volante del Suv c’era il cugino di Arnold, anche lui albanese, che dopo l’impatto sarebbe riuscito a divincolarsi dalla trappola d’inferno per primo, ma adesso è in carcere, con l’accusa di omicidio stradale.