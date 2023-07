Incidente frontale tra due auto all'alba, morto un ragazzo di 22 anni

MONOPOLI - Sangue sulle strade di Monopoli. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega appunto Monopoli a Conversano intorno alle ore 6.20 di questa mattina.

A scontrarsi una Audi A6 condotta da un 60enne di Monopoli residente in contrada Oceano che si stava recando al lavoro e una Seat Leon alla cui guida vi era un 22enne, sempre di Monopoli, residente in contrada Cozzana. Un urto frontale violentissimo per cause tutte da accertare che ha distrutto le due autovetture.

A perdere la vita proprio il 22enne. L'altro conducente è stato portato in codice rosso all'ospedale "San Giacomo" di Monopoli ma non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato una frattura ad una gamba e altre escoriazioni.

I soccorsi

Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli mentre una pattuglia della Polizia di Stato ha regolato la viabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli del turno B.