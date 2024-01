Ambulanza contro tir a Pordenone, 3 morti e 4 feriti sulla Cimpello Sequals: tra le vittime l'autista del camion (al suo primo giorno di lavoro)

PORDENONE - Terribile incidente a Pordenone e tante connessioni con l'incidente avvenuto pochi giorni fa ad Urbino. Maxi emergenza lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, a seguito di uno scontro stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui almeno un camion. Sarebbe di tre morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Pordenonese. Nello scontro sono coinvolti un camion, un mezzo della Croce Rossa e almeno un'auto.

Le vittime

Le vittime sono l'autista e il paziente dell'ambulanza coinvolta e il conducente del camion della Trans Ghiaia, secondo quanto riportato dal Gazzettino.

Cosa è successo

L'emergenza è scattata alle 14. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un suv Bmw X5, un'ambulanza e un tir, finito poi nella strada sottostante. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

I soccorsi

Gli infermieri della sala operativa hanno inviato l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, diverse ambulanze. Sul posto anche mezzi e uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine.

La reazione della Croce Rossa

L'ambulanza, coinvolta nell'incidente avvenuto in provincia di Pordenone, è della Croce rossa italiana, comitato Cri di Maniago. «Siamo sconvolti - ha detto il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro - Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l'ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato Cri di Maniago e a tutti i volontari friulani». «Siamo in contatto con la presidente della Cri Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch'ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime», conclude. Sul posto dell'incidente si è recato anche il vicepresidente del Comitato Cri di Pordenone, Ludovico Mellina.