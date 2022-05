Sfonda il guardrail e si schianta contro un ulivo: morto un 21enne nel brindisino

Ha sfondato il guardrail ed è andato a sbattere contro un albero di ulivo: non c'è stato nulla da fare per un ventunenne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, che è morto questa mattina, intorno alle 5, in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale Ceglie Messapica-Villa Castelli. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.

La tragedia

Il giovane viaggiava a bordo della sua Ford Fiesta, quando all'improvviso ha perso il controllo dell'auto, che è diventata ingovernabile: ha prima sfondato la protezione al margine della carreggiata, e poi è andato a schiantarsi violentemente contro un albero di ulivo. E' morto sul colpo. Sul posto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, i carabinieri e la polizia locale di Ceglie, nonché i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno proceduto per diverse ore al recupero dell'auto, finita in un uliveto leggermente al di sotto del piano stradale.

