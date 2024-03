Incendio a Bologna, famiglia sterminata dalle fiamme: morti gemellini di due anni, il fratellino di 6 e la mamma di 32

Un incendio scoppiato nella notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Bologna ha provocato la morte di quattro persone. Una famiglia, sterminata dalle fiamme. Hanno perso la vita tre fratellini: due gemelli di due anni e un bambino di 6 anni. Stessa terribile sorte per la mamma 32enne, inizialmente estratta viva dalla casa e deceduta durante il trasporto in ospedale.

Cosa è successo

La donna deceduta è di origine romena.

L'incendio è scoppiato in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, in aiuto ai vigili del fuoco, con Scientifica e Squadra mobile per gli accertamenti.

Forse colpa di una stufetta elettrica

Potrebbe essere un corto circuito provocato da una stufetta elettrica la causa dell'incendio scoppiato nella notte in via Bertocchi, periferia di Bologna, dove sono morti tre bambini piccoli e la loro madre. Lo indicherebbero i primi accertamenti svolti. L'appartamento è stato sequestrato e sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo.

L'ambiente era pieno di fumo

Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, in via Bertocchi a Bologna hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti di una donna e dei suoi tre figli piccoli. L'incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L'intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, è di poco prima dell'una e si è concluso intorno alle 5.