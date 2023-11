Vittorio Veneto. Video hot nella diretta dell'evento per bambini e ragazzi: è caccia all'hacker

VITTORIO VENETO - Hacker proietta video hot durante l'incontro in diretta streaming dedicato a famiglie e bambini in biblioteca. Ieri sera, 16 novembre, nel corso di un evento on line ad accesso libero, programmato dal Sistema Bibliotecario del Vittoriese, l’improvvisa intrusione operata da uno sconosciuto disturbatore digitale, ha obbligato gli organizzatori ad interrompere il collegamento al quale stava intervenendo un numeroso pubblico.

Hacker durante l'evento della biblioteca

L’evento in questione, "Coccole di voci", rivolto alle famiglie, era parte di un calendario di attività realizzate in coordinamento con l'azienda Usl 2 Marca Trevigiana nel quadro del programma "Nati per leggere - Nati per la Musica" e, propri o poco dopo l’inizio della diretta, un utente sconosciuto è intervenuto nello streaming iniziando a postare materiale inopportuno. Nel dettaglio, avrebbe proiettato alcune immagini erotiche che hanno disturbato parecchio i presenti. Gli organizzatori hanno immediatamente tentato di fermare il collegamento con scarsi risultati, così si sono visti costretti ad interrompere la diretta. «Si tratta di un episodio poco piacevole - spiega il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto - che testimonia una volta di più la debolezza degli attuali sistemi di comunicazione che se da un lato hanno ridotto le distanze tra tutti noi, dall’altro però ci espongono, con una certa facilità, a rischi di questo genere. La cosa non è ovviamente dipesa dall’organizzazione e sono già stati compiuti tutti i passi necessari presso le Forze dell’Ordine per giungere quanto prima all’identificazione del responsabile ai danni del quale verrà sporta denuncia».