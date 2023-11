Hackerato il profilo Facebook dell'assessore regionale Saltamartini: «Non date informazioni, non sono io»

ANCONA - «Non date informazioni, soprattutto finanziarie, non sono veramente io». Parole e musica dell'assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, che denuncia l'hackeraggio del proprio profilo Facebook. A sostegno, l'assessore allega una scehrmata in cui i malfattori che agiscono dal suo profilo (o da uno falso creato ad hoc), chiedono informazioni finanziarie ad un ignaro utente. “Giù una volta - ricorda Saltamartini - due miei conoscenti versarono 1.00 euro per una mia falsa richiesta di aiuto".



"ATTENZIONE: - ha scritto Filippo Saltamartini sulla sua pagina Facebook - MI HANNO HACKERATO IL PROFILO FACEBOOK O APERTO UN FALSO PROFILO. NON FORNITE INFORMAZIONI FINANZIARIE O SUI VOSTRI RISPARMI. 15 novembre 2023. Ci siamo di nuovo. Mi hanno hackerato il profilo. Vi chiedo la cortesia di non fornire informazioni sui vostri risparmi o sui vostri investimenti. Soprattutto non accogliete la richiesta di versamenti su conti correnti per mio conto. E’ già accaduto, qualche anno fa, che 2 miei amici avessero versato 1.000,00 euro ciascuno, su un conto corrente estero, sulla base di una mia (falsa) richiesta per aver smarrito portafogli e documenti in un fantasioso viaggio nel nord Africa. Per cortesia non facciamoci truffare da questi delinquenti, poiché ogni ero puo finanziare tratta di essere umani, armi e droga.

Per qualunque necessità il mio cellulare è quello indicato su questo profilo 3392773250.

FILIPPO SALTAMARTINI".