Missili da crociera Moskit: cosa sono le armi con capacità di testata nucleare lanciati da Putin nel Mar del Giappone

La Russia ha lanciato due missili da crociera Moskit: si tratta di un'arma antinave supersonica con capacità di testata convenzionale ma anche nucleare. Mosca ha effettuato i due test nel Mar del Giappone: il ministero della Difesa ha affermato che due imbarcazioni hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza. L'obiettivo, ha sottolineato, è stato colpito con successo.

Cos'è il missile da crociera Moskit

È un missile da crociera antinave supersonico di fabbricazione sovietica, sviluppato dal Raduga Design Bureau negli anni '70 come successore del P-120 Malakhit. Progettato per neutralizzare unità di superficie a distanze che variano dai 90 ai 240 km, è in grado di trasportare testate sia convenzionali che nucleari ed è lanciabile da navi, sottomarini e lanciatori terrestri.

Nel corso degli anni ne sono state sviluppate varie versioni tra cui alcune con gittata maggiorata, 3M80M e 3M82, ed una avio-lanciata denominata Kh-41 che equipaggia i Sukhoi Su-33 della marina russa e i Sukhoi Su-34. Ha riscosso un certo successo commerciale venendo esportato in Cina, Egitto, India ed Iran. Al 2021, il P-270 Moskit risulta in servizio attivo nelle forze armate della Federazione Russa, così come in numerose altre attorno al mondo.