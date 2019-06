Maltempo e paura a Torino: «Caduti 40 cm di grandine». Paura in un sottopasso

Un violento nubifragio con grandinata ha provocato danni a Torino, dove questo pomeriggio pioggia, grandine e raffiche di vento hanno letteralmente flagellato la città: i danni più rilevanti si registrano alla periferia nord, ma soprattutto la paura più grande c'è stata a San Mauro, comune alle porte del capoluogo sabaudo, dove un'auto e un furgone sono rimasti intrappolati nel sottopasso allagato dalla ex Statale 11. I conducenti sono riusciti a mettersi in salvo.







In piazza Crispi, sempre a Torino, due famiglie sono state costrette a lasciare l'appartamento per infiltrazioni d'acqua. La sede della Circoscrizione 7, in corso Vercelli risulta inagibile, per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilità anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano, infine, uno stabile è stato evacuato.

Disagi anche al comando della polizia municipale di San Mauro, comune alle porte di Torino, per il violento acquazzone che si è abbattuto oggi sulla città. I garage si sono allagati e si sono accumulati oltre 40 centimetri di grandine. Il comando era stato inaugurato nel 2016.

Per quanto riguarda il verde pubblico, oltre all'albero caduto in corso Re Umberto e posto sotto osservazione dai Vigili del fuoco per via delle radici esposte, sempre nella stessa zona di registrano due rami caduti, uno sulla carreggiata in corso degli Abruzzi, un altro in corso Peschiera. Il 3 luglio 2018, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, durante un forte temporale, Guido Zabena, operaio 51enne, era morto annegato nel sottopasso tra Rivarolo e Feletto, dov'era rimasto bloccato dall'acqua con la sua Fiat Punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA