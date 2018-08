Gonfia i palloncini per la festa del figlio, inala troppo gas e resta paralizzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavaper la festa di compleanno del suo bambino, ma qualcosa è andato storto. Olivia Golding, originaria di Bristol, in Regno Unito, hamentre ultimava i preparativi per la festa del suo Parker, che compiva 3 anni, ed è rimasta paralizzata dal collo in giù.Il giorno dopo quando si è svegliata non riusciva a muoversi e i medici hanno ricollegato la causa all'eccessiva quantità di ossido di azoto inalata. Il gas, infatti, ha innescato la malattia di Lichtheim, che causa la degenerazione del midollo spinale. «Ho sentito come degli aghi sul collo e sulla schiena, poi ho percepito che il mio corpo si intorpidiva», ha dichiarato la donna al Sun , «Non avrei mai potuto immaginare che fossero i palloncini, quindi ho continuato a gonfiarli. Il giorno dopo non potevo muovermi».Ora la donna sta facendo iniezioni di vitamina B12 nella speranza di potersi rimettere, ma i medici le hanno già detto che il percorso di guarigione sarà lungo: «Sono arrivata fare fino a 12 passi con l'aiuto di fisioterapisti, ma dovrò trascorrere molto tempo in ospedale per la riabilitazione». Olivia sta facendo di tutto per guarire al più presto e per poter tornare alla sua vita di sempre e a prendersi cura del suo bambino.