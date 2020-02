Una nuvola di palloncini bianchi in cielo per l’addio a Pierfelice, il ragazzo morto a 17 anni

MONTECASSIANO - In centinaia ieri pomeriggio nella Collegiata di Montecassiano per l’ultimo saluto a Pierfelice Grieco, il diciassettenne che si è spento nei giorni scorsi per gli esiti di una malattia contro cui aveva combattuto per anni. Ieri il rito funebre, concelebrato da diversi sacerdoti e partecipato da tantissime persone. Presente per intero la questura con i poliziotti stretti attorno al loro collega, padre di Pierfelice, presenti tanti operatori sanitari per esprimere vicinanza alla mamma, presente il sindaco Leonardo Catena per simboleggiare il fatto che Montecassiano tutta ieri c’era per stringere in un abbraccio la famiglia Grieco.

«Dicono che chi se ne va resta vicino a noi, tu di sicuro resti nei nostri cuori. Di sicuro noi saremo vicini alla tua famiglia» ha detto, tra l’altro, un’amica di Pierfelice: tanti i messaggi letti in chiesa, grandissima la commozione.

Il parroco, in città da pochi mesi, ha ricordato di aver conosciuto Pierfelice, un giovane profondo e con il sorriso: «Chiedeva a Dio di aiutarlo a capire prima il perché di quanto gli era accaduto, poi di salvarlo». Palloncini bianchi all’uscita del feretro, tanti applausi e un lenzuolo bianco per l’ultimo messaggio a Pierfelice: «Non tutti gli eroi indossano un mantello, alcuni hanno un paio di ali».

Ultimo aggiornamento: 06:34

