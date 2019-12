Giornalista vince la lotteria, lo scopre in diretta e lascia il lavoro: ma non sapeva di aver vinto solo 5mila euro /Video

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

La. È ovviamente esplosa in festeggiamenti di gioia, urlando insieme alle persone che le erano alle spalle. Ha mostrato il biglietto vincente e poi ha urlato ai colleghi dell'emittente pubblica spagnola RTVE: «», annunciando di fatto di licenziarsi.Tuttavia, presto è emerso che invece di vincere il primo premio della lotteria, noto come El Gordo, Natalia aveva effettivamente vinto solo una parte di quel denaro, pari a. Decisamente non abbastanza per lasciare il suo lavoro.Il primo premio della lotteria natalizia spagnola deve essere condiviso poiché ogni biglietto da 200 euro è un foglio perforabile che può essere suddiviso in dieci biglietti secondari identici, che costano 20 euro ciascuno. Cosa farà adesso la giornalista? Tornerà a lavoro dopo le vacanze di Natale?