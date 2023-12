Tassista investe e uccide un piccione a Tokyo, arrestato. «Le strade sono per gli esseri umani, gli uccelli stiano lontano»

Investe e uccide un piccione. E rischia il carcere. Un tassista di Tokyo è stato arrestato per aver deliberatamente investito e ucciso un volatile in una strada mentre era alla guida della sua auto. Lo riporta l'agenzia Kyodo, citando il verbale della polizia - che descrive la rabbia del guidatore, secondo cui «le strade sono per gli esseri umani e gli uccelli devono tenersi lontano».

Ancona, paura in un bar di piazza Cavour: ubriaco frantuma il bancone di vetro e con una bottiglia rotta fugge senza pagare minacciando il titolare. Arrestato e daspato

Tassista investe e uccide un piccione: arrestato

Al momento dell'incidente l'auto non trasportava altri passeggeri.

Con le stesse motivazioni, lo scorso luglio a Nagoya, un uomo di 63 anni è stato arrestato per aver avvelenato 13 corvi con del cibo contenente pesticidi perché «non sopportava il loro gracchiare al mattino nei pressi di un tempio, vicino al luogo in cui viveva».