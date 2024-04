Gianni Petrucci ricoverato dopo un incidente con la moglie: «Auto finita in un dirupo». Chi è il presidente Fip

Paura per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ricoverato in ospedale al San Camillo dopo un brutto incidente d'auto mentre viaggiava con la moglie: ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ma pare che la vettura sia finita in una scarpata di 7-8 metri.

Incidente per Petrucci e la moglie

Petrucci è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dove lo stanno sottoponendo a una serie di esami, anche alla testa: sul posto si sta recando Maurizio Bertea, segretario generale della Fip. La moglie è invece stata trasportata al Policlinico Tor Vergata. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto a Valmontone, alle porte di Roma, nei pressi di una curva in zona Colle Pereto, dove l'auto di Petrucci sarebbe uscita fuori strada per poi finire nel dirupo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri. Sul posto per i rilievi i militari del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

Chi è Gianni Petrucci

Gianni Petrucci, romano, classe 1945, è stato presidente del Coni per quattro mandati consecutivi, dal 1999 al 2013, per poi ricoprire la carica di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, un incarico già ricoperto prima di divenire numero uno del Coni.

Laureato in Scienze Politiche, è sposato con la signora Raffaela, e padre di Matteo e Niccolò. La sua carriera si è svolta principalmente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). All'interno della Federcalcio ha avuto anche l'incarico di commissario straordinario dell'Associazione Italiana Arbitri. Nel 1991 ha lasciato la Federcalcio per rivestire per sei mesi la carica di vicepresidente esecutivo dell'AS Roma. Il 21 novembre 1992 venne eletto presidente della Federazione italiana Pallacanestro e successivamente rieletto il 29 giugno 1996.

Il 29 gennaio 1999 è stato eletto per la prima volta presidente del CONI. Nel periodo 2000-2001 è stato commissario straordinario della FIGC. Il 6 maggio 2009 è stato rieletto per il suo quarto mandato consecutivo: ha ricevuto 55 voti contro i 24 dello sfidante, Franco Chimenti, presidente della Federgolf. Si è dimesso nel gennaio 2013, subito dopo l'elezione a presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.