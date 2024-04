Gianni Petrucci, come sta dopo l'incidente. La Federbasket rassicura: «Una notte tranquilla e senza complicazioni»

«Il Presidente Petrucci ha trascorso una notte tranquilla e nelle ultime ore non ci sono state complicazioni», ha dichiarato la Federazione Italiana Pallacanestro in merito all'incidente avvenuto saboto 6 aprile a Valmontone, alle porte di Roma, e che ha visto precipitare in una scarpata di circa otto metri l'auto guidata da Gianni Petrucci accompagnato da sua moglie. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'auto sarebbe uscita fuori strada per poi finire nel dirupo.

La dichiarazione della Federbasket

Dopo la prima notte passata in ospedale, la Federazione ha dichiarato che entrambi i coniugi sono in condizioni stabili e non rischiano la vita.

Lo ha riportato in un comunicato, che afferma: «Il Presidente ha trascorso una notte tranquilla e che nessuna complicazione è intercorsa nelle ultime ore. Lo stesso Petrucci, il cui decorso risulta regolare, rimane in costante osservazione e monitoraggio presso l’Ospedale San Camillo di Roma. Condizioni stabili e non gravi anche per la moglie del Presidente Petrucci, Raffaela Visonà, coinvolta nell’incidente e ricoverata presso il Policlinico Tor Vergata. Anche lei non corre pericolo di vita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico».

Cosa è sucesso

Ieri sera alle porte di Roma, precisamente a Valmonte nei pressi di una curva in zona Colle Pereto, l'auto di Petrucci sarebbe uscita fuori strada per poi finire nel dirupo. Sul posto sono giunti i carabinieri per svolgere i rilievi e i soccorsi, che hanno trasportato l'uomo al San Camillo di Roma e la moglie al Policlinico di Tor Vergata.