Formicolio a mani e piedi, ecco perché succede: in casi più gravi si può morire

Vi è sicuramente capitato tante volte di avvertire uno, a mani e piedi come in altre parti del corpo. Ma vi siete mai chiesti? Ne ha parlato il dottor Francesco Passarelli, neurologo al Fatebenefratelli di Roma, al Corriere della Sera. “Si chiama parestesia ed è un sintomo legato a un’irritazione del nervo”, spiega.Se il disturbo riguarda gambe e braccia, ad esempio, può trattarsi di, se è lungo una radice nervosa ci può essere unao una: ciò che è più importante è la distribuzione del dolore, e la durata nel tempo. Può succedere ad esempio anche nel caso di un nervo schiacciato nella schiena, o dopo una lesione o un gonfiore: in questo caso si parla diIl formicolio ai piedi può essere invece sintomo di qualcosa di diverso: potremmo aver ingerito, assorbito attraverso la pelle. Tossine come tallio, mercurio, liquidi antigelo, addirittura: in questi casi occorre intervenire con urgenza. Gli stessi sintomi - ma con formicolio anche alle mani - possono essere effetti collaterali di, come quelli che trattano Aids o cancro o problemi cardiaci.Non sottovalutiamo nemmeno, può portare a neuropatia alcolica, con formicolio (e dolore) a mani e piedi, per via dei nervi periferici danneggiati. Molti alcolisti ne soffrono. Stessi sintomi anche per chi ha, principalmente E, B1, B6 o B12, carenza che può portare ad una neuropatia periferica, o per chi soffre dicome Epatite B o C, Lebbra o Hiv, che portano ad una infiammazione ai nervi, o addirittura anche chi hacome la celiachia.Anche ilpuò provocare danni ai nervi per via degli alti livelli di zucchero nel sangue, e con essi dei formicolii persistenti a piedi e mani (neuropatia diabetica). Così come ledelle arterie periferiche, che colpiscono il sistema circolatorio causando un restringimento dei vasi sanguigni (e a volte anche infarti e ictus). Altra causa di formicolio possono essere le, quando si lavora troppo senza riposo, o per colpa della cattiva postura.Nei casi più gravi, un formicolio periferico può essere anche sintomo dio addirittura di. Nei casi più “belli”, le donne avvertono questo, poiché man mano che il bimbo cresce l’utero esercita pressione sui nervi. Se il formicolio non passa, però, occorre consultare un medico.