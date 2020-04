Covid, consigliere leghista choc: il 25 partigiani tutti in piazza. Si ammalano? Rischio che è bene correre

«Se gli anziani partigiani il 25 aprile vogliono scendere insieme facciamoli andare. Si ammalano di Covid? È un rischio che corriamo volentieri». Questo, in sintesi, il post choc pubblicato su facebook dal consigliere comunale della Lega di Forlì, Francesco Lasaponara. Parole che hanno ovviamente sollevato un putiferio.

Ecco il post integrale: «Se anziani partigiani (più sono anziani e meglio è), e altri esponenti Anpi vogliono radunarsi per celebrare nonostante il virus perché fermarli? Anzi andrebbero incoraggiati a farlo, magari in qualche città con un sindaco dal cuore partigiano, tipo Milano. Ed è giusto che celebrino spalla a spalla con i propri compagni. Ovviamente poi se dovessero ammalarsi dispiacerebbe molto a tutti ma è un rischio che va corso per qualcosa di più importante. È un rischio che dobbiamo assolutamente correre. Ne va del bene della nostra gente».

Il post a margine aveva slogan e hashtag contro i partigiani. Diciamo "aveva" perché è stato rimosso. Non abbastanza in fretta, tuttavia, da impedire che desse avvio a un'ondata di polemiche. Capofila l'Anpi di Forlì che ha definito il messaggio «inqualificabile e vergognoso»: «Non possiamo tollerare che a Forlì, città medaglia d'argento per meriti resistenziali, e la cui piazza ha visto il martirio dei partigiani del battaglione Corbari Casadei ci sia un consigliere comunale, tal Francesco Lasaponara, che attacca, in modo becero, i partigiani, che vorrebbe in piazza a rischio contagio».

«Uno schifo. Davvero un'oscena bassezza - commenta anche il segretario del Pd Forlivese, Daniele Valbonesi -, oltre che cinica. Ma la Lega è allora questa? Sono questi gli individui con cui Salvini intenderebbe governare il Paese? Questi rozzi e grotteschi personaggi da quattro soldi che fanno politica con lo slogan 'partigiano prendilo in manò?». «Anche di fronte al dramma non ce la fanno a non odiare: è più forte di loro - attacca anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti -. Buon 25 aprile anche a lui, e un abbraccio sincero ai familiari di tutte le vittime di questo maledetto virus, che non si meritano l'ironia volgare di questa persona».

