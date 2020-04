Bertolaso candidato alle regionali nelle Marche? La smentita su Facebook: «Lavoro per il mio Paese»

ANCONA - Guido Bertolaso candidato alle prossime elezioni regionali delle Marche? Ci pensa il diretto interessato a smentire le voci che avevano preso fiato dopo la collaborazione dell'ex capo della Protezione civile per la realizazione del Covid Hospital alla fiera di Civitanova. Bertolaso smentisce ogni idea di candidarsi con un post su Facebook.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, solo 28 tamponi positivi nelle Marche: non erano così pochi dal 3 marzo

Pesaro, il direttore Tempesta: «Tsunami Coronavirus a fine febbraio, una settimana dopo le finali di basket»

«Già considero assurdo - ha scritto sul social network -dover smentire per la sesta volta la mia possibile candidatura alla presidenza di una Regione, ma per bloccare ogni polemica 'Nò, non ho intenzione di candidarmi alla presidenza delle Marche. Per chi ancora non l'avesse capito io lavoro per il mio Paese, al di sopra di ogni logica politica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA