Coronavirus, Bianca positiva da 56 giorni: «Sto meglio fisicamente, ma non ce la faccio più»

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i. Bianca Dobroiu èinsieme a sua madre. Bianca è stata la prima persona nel bolognese a, ma a distanza di tutti questi giorni i test continuano a dare esito positivo.LEGGI ANCHE:Nel corso dei giorni i sintomi sono piano piano svaniti, Bianca stessa ha ammesso di sentirsi meglio, ma fino a quando il test non sarà negativo non potrà uscire da casa e sarà obbligata alla quarantena. «Non ce la faccio più, dopo quasi due mesi sono al limite», racconta a Fanpage. Tutto è iniziato con febbre oltre i 40 e forte tosse, poi il riovero e il tampone. Era il 27 febbraio.Bianca ha spiegato di essere stata dimessa dopo una settimana, quando la febbre era stabile tra i 37 e i 37.2 gradi. Ha continuato la terapia a casa e le hanno fatto a cadenz regolari i test, che però non hanno mai dato esito positivo. «L'ultimo l'ho fatto il 16 aprile, il prossimo credo che sarà alla fine di questo mese», ha raccontato confessando di sentirsi abbastanza bene.Il suo caso resta però una rarità, al punto che qualcuno le ha anche detto che potrebbe diventare oggetto di studio. Il caso di Bianca è unico nel nostro paese, ma non al mondo. «Sto bene dal 10 o 12 marzo», ha spiegato, «ultimamente non so più che cosa fare. Mi alleno un po', leggo, mi tuffo nelle serie tv, però è una situazione molto difficile. Anche perchè vivo con mia madre (risultata invece negativa al test) e quindi sono sempre in camera da sola». Per Bianca, visto il suo caso, dovrebbe essere prolungato il tempo della quarantena per chi è positivo poi ammette: «La prima cosa che farò quando tutto sarà finito sarà una bella passeggiata».