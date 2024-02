Al Carnevale travestiti da Fleximan e con la motosega, arrivano i carabinieri (veri): tutti identificati FOTO

Carnevale in notturna ad Aviano: alla sfilata in maschera si presentano vestiti da Fleximan, con tanto di motosega. Sei giovani, “armati” di autovelox e cartelli stradali di segnalazione del controllo elettronico della velocità, hanno fatto la loro comparsa tra le altre maschere attirando l’attenzione dei numerosi presenti.

Fleximan al carnevale, arrivano i carabinieri

In sei, tre donne e tre uomini, tra i 20 e i 30 anni: sono stati i protagonisti assoluti del Carnevale di Aviano (Pordenone) che quest’anno ha visto per la prima volta svolgere la sfilata dei carri in notturna. Protagonisti al punto che anche i carabinieri (quelli veri) lì hanno identificati annotando le loro generalità.

Il loro travestimento ha fatto discutere i presenti, che si sono divisi davvero poco equamente: la stragrande maggioranza ha accolto il loro passaggio con applausi e incoraggiamenti, mentre una quota ridottissima ha stigmatizzato la messa in scena.