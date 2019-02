Neve e freddo ma gli studenti vanno a scuola in bicicletta a -17 gradi

1000 out of 1200 kids in this school in #Oulu, #Finland, arrive by #bicycle, even in winter. 100-150 walk, rest by ski, kicksleds and car. This day it was -17°C.@WCCCalgary2019 #WCC2019 #wintercycling pic.twitter.com/8vgDEMf56R — Pekka Tahkola (@pekkatahkola) February 6, 2019

"Mi raccomando bello di mamma, copriti bene che fa freddo". La password per lasciare casa prima di andare a scuola è universale. Sul freddo invece possiamo discuterne. Per noi magari una decina di gradi (sopra lo zero ovvio) possono compromettere la giornata, tra spray nasali e abbigliamento da sommozzatore di lana. Inno. Il "bello di mamma" in questo caso sono oltre mille studenti della Metsokangas Comprehensive School di. E il freddo è misurato sui -17 gradi centigradi. Copriti? Va bene, soprattutto perché a scuola questi giovani finlandesi ci vanno in bicicletta.La foto dista facendo il giro del mondo. All'esterno dell'edificio, si vede una montagna di neve coperta da una distesa di biciclette. Qui i ragazze e ragazzi, per raggiungere la scuola, usano prevalentemente la bici: su 1200 iscritti tra i 7 e i 17 anni, 1000 scelgono i pedali: «Abbiamo organizzato uno studio in Finlandia per vedere quanti studenti fanno uso della bici. Questi di Oulu sono risultati i migliori».Pekka Tahkola è un ingegnere dellae lavora anche per la città di Oulu. Organizza spesso delle uscite invernali con la bici e il suo settore è quello della mobilità "smart": «Quello che avete visto - spiega a mnn.com - è normale da queste parti. Anche io da ragazzo, in inverno, utilizzavo la bici. E' successo (e succede) anche a -30 gradi». Pianure, laghi, lo scenario che circonda i finlandesi è quello di una natura spettacolare che spinge le persone all'uso della bicicletta: «Abbiamo le infrastrutture che aiutano i ciclisti e le strade sono ben tenute. Questo ci consente di pedalare in fretta e con facilità, anche in condizioni difficili come quelli invernali. E le distanze sono più brevi di quelle percorse con l'automobile».