Genitori fanno pagare l'affitto alla figlia 19enne per vivere in casa con loro: «Deve capire che non è tutto gratis»

Pagare l'affitto per vivere a casa con mamma e papà. L'idea è venuta ai genitori di una ragazza di 19 anni che hanno chiesto alla figlia - quando ancora studiava al liceo - di contribuire alle spese domestiche con una quota mensile una volta trovato lavoro. La coppia ha condiviso un video su TikTok in cui ha spiegato le sue ragioni, suscitando grande dibattito tra gli utenti.

L'affitto

Cody ed Erika, dallo stato del Texas, hanno parlato della loro decisione in un video pubblicato sull'account TikTok @bar7ranch. Tutto è iniziato nel 2022, quando la figlia Kylee – oggi 19enne – andava ancora a scuola.

La coppia si è seduta per parlare con l'adolescente, spiegandole che le avrebbero chiesto dei soldi per stare con loro ma solo se avesse trovato un lavoto. A metà maggio dello scorso anno, Kylee ha terminato gli studi e qualche tempo dopo ha iniziato a pagare i suoi genitori l'importo mensile fissato in $ 300 (270 euro), che scendevano a 200 (180 euro) se la ragazza faceva la spesa pagando di tasca propria. «L'obiettivo di addebitare il suo 'affitto' era che si rendesse conto che non tutto è gratuito. E anche per prepararla all'età adulta. Quando una persona entra nel mercato del lavoro, deve essere responsabile del proprio affitto e cibo», ha spiegato Cody in una conversazione con il portale di notizie Fox Business.

<

La reazione della figlia

In un primo momento, mamma Erika credeva si trattasse di un provvedimento troppo severo. «Mi è sembrato un po' esagerato», ha ammesso in un video la donna, che comunque è andata avanti con l'iniziativa. Da parte sua, Cody sembra essere stato fermo e convinto fin dall'inizio. Kylee ha vissuto con i suoi genitori per nove mesi in questa modalità, pagando 200 dollari al mese. Quest'anno la giovane donna è diventata indipendente: è andata a vivere da sola. La coppia presume che questa misura abbia aiutato la figlia a guidare il suo futuro. «Penso che abbia acquisito una prospettiva più ampia su quanto costano le cose nel mondo reale», ha detto Erika a Fox Business.

I commenti

L'idea della famiglia texana ha suscitato pareri differenti sui social, tra quanti hanno elogiato l'iniziativa e quanti si sono detti fermamente contrari. «Anche i miei genitori mi hanno fatto questo, e ha quasi rovinato la nostra relazione. Mi hanno fatto sentire come se si preoccupassero più dei soldi che di me», ha spiegato un utente. «Ho messo in pratica questa idea con la nostra figlia maggiore, che ha deciso di non andare al college. Penso che sia una grande lezione», ha detto un secondo, a favore di Erika e Cody.