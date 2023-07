Crociera per nudisti, partirà dal 2025 e durerà 11 giorni: un biglietto costerà fino a 12 mila euro

Siete amanti della Natura e non avete inibizioni? Allora la prossima crociera vi piacerà. Il countdown è partito: la deadline è il 2025. Salperà fra meno di due anni, da Miami, una crociera di 11 giorni denominata «2025 Big Nude Boati» dedicata a turisti naturisti. Sarà la società Bare Necessities Tour & Travel in partnership con Norvegian Cruise Line a dare il via all'esperienza.

Nudi e crudi

La crociera avrà cadenza annuale con la prima partenza prevista il 3 febbraio 2025 e vedrà tappe a Great Stirrup, Cay, Bahamas, San Juan, Puerto Rico, Castries e St. Lucia. I biglietti saranno disponibili a partire dal mese di agosto e i prezzi, ufficiosi, potranno essere compresi fra gli 8.000 e i 12.000 euro.

Gli organizzatori promettono una permanenza a bordo della nave non solo all’insegna del relax e del divertimento, ma anche della libertà e ritrovata spontaneità con il proprio corpo, escludendo qualsiasi situazione a carattere sessuale.

Già in passato esperienze di questo genere erano state realizzate. Il 14 febbraio 2021 Carnival Legend ospitò la più lunga crociera per nudisti mai realizzata.