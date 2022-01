Si affaccia dal balcone per fumare una sigaretta: ferito da un proiettile vagante

Un uomo di 40 anni dello Sri Lanka è stato ferito da un proiettile vagante a Napoli nella notte di Capodanno. La vittima dell'incidente ha riferito al personale sanitario che poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto. Il 40enne, cosciente e non in pericolo di vita, si è recato all'ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita da colpo d'arma da fuoco sulla parte sinistra del corpo. Secondo una prima ipotesi, sembrerebbe trattarsi di un proiettile vagante in ricaduta al suolo. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro.

