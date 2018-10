Droga nello zainetto studente di 15 anni arrestato a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga a scuola arresto ieri per un quindicenne vastese studente all’Alberghiero di Villa S. Maria (Chieti). Il giovane, rinchiuso al centro di prima accoglienza dell’Aquila, su disposizione della procura minorile, è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana, suddivisi in 21 dosi, 495 euro contanti, bilancino, coltello e bustine necessari per confezionare le dosi. L’operazione dei carabinieri di Villa S. Maria, diretti dal maresciallo Fabio Di Toro, è scattata durante le lezioni. L’operazione, coordinata dal capitano Marco Ruffini, comandante della compagnia di Atessa, è giunta a sorpresa una settimana dopo un precedente controllo antidroga con l’ausilio dei cani. Ieri in aula il ragazzo aveva una dose nello zaino poi è c’è stata la perquisizione nel convitto maschile dove nell’armadietto della sua camera aveva la restante droga. Ha anche cercato di buttare dalla finestra un barattolo con il grosso della marijuana.