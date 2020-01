BOLZANO - Una donna è stata trovata morta in casa a Versciaco, una frazione di San Candido: si indaga per omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i magistrati. Si lavora per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. Ultimo aggiornamento: 20:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA