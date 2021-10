Auto in una scarpata, morti due ragazzi: Enrico aveva 22 anni, Paolo 23. Feriti i tre amici: «Un volo di 30 metri»

Tragico incidente nel cuneese: due ragazzi sono morti e altri tre sono rimasti feriti - di cui due in modo grave - dopo un incidente stradale a Brossasco lungo la provinciale 8 della Valle Varaita. Le vittime sono Enrico Olivero, 22 anni, e Paolo Salvatico, 23. I cinque giovani viaggiavano su una Mercedes di colore bianco che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, schiantandosi dopo un volo di trenta metri nel greto del torrente Variata, che da il nome all'omonima valle.

Altri due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Cuneo; meno grave l'unica ragazza a bordo dell'auto, ricoverata in codice giallo all'ospedale di Savigliano. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno rimosso i resti dell'auto con una gru. I vigili del fuoco hanno spento un principio di incendio al motore. Per i due giovani i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

