Investito da una moto mentre attraversa la statale Adriatica, è in prognosi riservata

SAN BENEDETTO - Un grave incidente stradale si è verificato sabato notte in via Nazario Sauro sulla statale Adriatica a Porto d'Ascoli. Un sambenedettese di 67 anni è stato infatti investito da una moto mentre attraversava la strada. Il motociclista non è riuscito a evitare l'impatto poichè pochi istanti prima era anfdato a sbattere contro un'auto e ha perso il controllo del bolide. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale Madonna del Soccorso dove è ricoverato in prognosi è riservata.

LEGGI ANCHE

Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 tra Marche e Umbria. Ecco dove la terra è tornata a tremare

LEGGI ANCHE

Stima della Cgia di Mestre: «Green pass e occupati no-vax, Marche al terzo posto in Italia». Allarme degli esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA