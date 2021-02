La Valle d'Aosta verso la zona bianca: «Prima Regione in Italia». Domani la decisione del Ministero

Mentre alcune Regioni potrebbero passare da gialle ad arancioni, e qualcuna addirittura in zona rossa, c'è una Regione che potrebbe invece diventare zona bianca, la prima in Italia. Si tratta della Valle d'Aosta, che ha i numeri teorici per farlo tra contagi, pressione sanitaria e terapie intensive: la decisione definitiva - che tiene conto anche di altri parametri - sarà presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Con il passaggio in zona bianca decadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l'efficacia del Dpcm che blocca lo sci amatoriale fino al 5 marzo.

