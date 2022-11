Covid, aumentano i ricoveri: una regione classificata ad alto rischio

Aumentano i ricoveri Covid in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 17 novembre), rispetto al 2% (al 10 novembre). Il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale sale all'11%, rispetto al 10% (10 novembre). Lo riporta il monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

Una regione classificata ad alto rischio Covid

Questa settimana in Italia una regione è classificata a rischio alto per Covid-19, per molteplici allerte di resilienza ai sensi del Dm del 30 aprile 2020; 12 regioni/province autonome sono a rischio moderato e 8 a rischio basso. Undici regioni riportano almeno una allerta di resilienza, due riportano molteplici allerte di resilienza. Sale l'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 353 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 11-17 novembre, dai 307 casi/100mila del periodo 4-10 novembre.