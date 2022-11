Sanificatori dell'aria nelle scuole contro il Covid: ecco la graduatoria delle domande ammesse per 1,8 milioni

ANCONA - Sono 72 gli istituti scolastici nelle Marche a beneficiare di un contributo straordinario per l’acquisto di dispositivi di purificazione e sanificazione dell’aria a salvaguardia della salute degli studenti dall’infezione da Covid19, da agenti batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor per l’anno scolastico 2022-2023.

Le scuole ammesse al bando da 1,8 milioni

La Regione ha approvato e pubblicato la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, del valore complessivo di 1.803.000 euro, rivolto agli istituti dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (statali e paritarie) e agli Istituti secondari di secondo grado (statali e paritari) con sedi nelle Marche.

«Le Marche – afferma l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi - sono tra le prime Regioni in Italia ad avere creduto in questa strategia e ad attuarla. Abbiamo incrementato la dotazione con questa ulteriore tranche perché i sanificatori rappresentano un presidio in difesa della salute dei ragazzi, non solo dai rischi derivanti dall’infezione da Covid19, ma anche da quelli causati da eventuali agenti batteriologici e virali e dall’inquinamento indoor. La sanificazione ambientale, all’interno delle strutture, è divenuta un’imprescindibile elemento di sicurezza microbiologica e di salubrità degli ambienti. Per questo si è dato corso a una solida strategia complessiva di impianti di ventilazione meccanica e sanificatori».