Coronavirus, 35mila nuovi positivi e 580 morti in 24 ore: quasi un milione di casi in Italia

Coronavirus, quasi un milione di casi totali in Italia: come riporta il bollettino nazionale di oggi martedì 10 novembre, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 35.098 con 217.758 tamponi (ieri erano stati 25.271 con 147.725 tamponi). 580 i morti (ieri erano stati 356). Con 17.734 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 590.110 (16.776 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 14.698 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 42.330, mentre il numero totale dei casi è di 995.463, quasi un milione dunque dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 580 morti di oggi 129 vengono dalla Lombardia, 64 dal Piemonte, 54 dalla Toscana, 48 dal Veneto, 39 dalla Liguria e 36 dal Lazio. La Lombardia sfiora oggi gli 11mila casi (10.955), seguita da Piemonte (3.659), Veneto (2.763) e Campania (2.716). Nessuna regione sotto i cento casi.

IL BOLLETTINO

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 995.463 (35.098 in più rispetto a ieri), di cui 42.330 morti e 363.023 dimessi e guariti, 17.734 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 590.110, ieri era di 573.334, un aumento di 16.776 unità.

Sono 2.971 i malati in terapia intensiva (+122 rispetto a ieri quando erano 2.849) di cui 708 in Lombardia (+38), 325 in Piemonte (+13), 257 nel Lazio (+20) e 242 in Toscana (+8). I ricoverati con sintomi sono 28.633, 997 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 558.506 (15.657 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 17.740.196, di cui 217.758 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 147.725). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.765.561. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

