Coronavirus, nelle Marche 504 nuovi positivi: infetto più di un tampone su tre/ I numeri del contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 504 i nuovi positivi segnalati oggi, martedì 10 novembre, nelle Marche. Sono stati analizzati 1.425 tamponi, un po' meno della media delle ultime settimane quando si è spesso andati oltre quota 2mila, tanto che la percentuale di positività resta alta ed in linea con quelle recenti: 35,3%. In pratica è positivo più di un tampone su 3.

APPROFONDIMENTI PESARO La denuncia dei medici di base: «Portale spesso in tilt,... FERMO I Covid Hotel aprono le porte ai primi positivi: «Ma adesso...

LEGGI ANCHE:

Covid, Marche circondate da nuove regioni arancioni, Acquaroli: «Noi più tranquilli, ma ci aspettano mesi duri»

Andrea Merloni trovato cadavere in casa a 53 anni. La scoperta choc della colf. Era morto da un giorno

I NUMERI DEL CONTAGIO REGIONE PER REGIONE

SONO 81 I SINTOMATICI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2608 tamponi: 1425 nel percorso nuove diagnosi e 1183 nel percorso guariti.I positivi sono 504 nel percorso nuove diagnosi (134 nella provincia di Macerata, 102 nella provincia di Ancona, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo, 141 nella provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione).Questi casi comprendono soggetti sintomatici (81 casi rilevati), contatti in setting domestico (106 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (24 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi rilevati) e 1 rientro da altra regione. Per altri 117 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA