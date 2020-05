Coronavirus in Italia, 156 morti e 642 positivi (ma con più tamponi). Oggi meno di dieci contagi in tredici regioni

In Italia altre 156 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 32.486. Ieri il dato era di 161. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi giovedì 21 maggio. Per il terzo giorno consecutivo resta sostanzialemente invariato il numero di vittime giornaliere, cinque in meno rispetto a ieri, di cui 65 in Lombardia (stesso dato di 24 ore fa) e 24 in Piemonte (in calo).

Con circa 4500 tamponi in più effettuati si presenta in calo il numero di positivi in più, 642 contro i 665 di ieri, a fronte di un discreto aumento di test. Aumentano i contagiati in Lombardia (da 294 a 316) ma con tremila tamponi in più. Scende il dato del Piemonte: da 158 a 105 positivi in più. Salgono a tredici oggi le regioni con meno di dieci casi positivi in più, zero contagiati in Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano. Calano i casi nel Lazio ma oggi si registrano 15 morti: non accadeva dal 4 maggio.

Leggermente più basso il numero di guariti (2.278) ma continua a calare la quantità di persone attualmente positive in Italia che ora sono 60.960, con una diminuzione di 1.792 unità. Sono 640 i malati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri, e 9.269 i ricoverati con sintomi, 355 in meno.

Zero morti oggi in Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Trento, Puglia.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 228.006 (642 in più rispetto a ieri), di cui 32.486 morti e 134.560 guariti, 2.278 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 60.960 persone, ieri era di 62.752, una diminuzione di 1.792 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.243.398, 71.679 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.078.860, 40.644 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 640 i malati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri. Di questi, 226 sono in Lombardia (-5). I ricoverati con sintomi sono 9.269, 355 in meno rispetto a ieri, e 51.051 (-1.401) sono quelli in isolamento domiciliare.

