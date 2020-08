Coronavirus in Italia, 4 morti e scendono i nuovi positivi (259). Ma sono solo 3 le regioni a zero contagi

Frenano i contagi per coronavirus in Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus.

Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32). Aumenta di un'unità, invece, il numero dei ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri.

