Coronavirus in Italia, 1.229 nuovi casi positivi con 80mila tamponi. Nove decessi, terapie intensive sopra 200

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 15 settembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.229, a fronte di 80.517 tamponi (ieri erano stati 1.008 con 45.309 tamponi): nove invece i decessi (ieri erano stati 14). Con 695 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 39.712 (525 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 678 unità). Dei nove decessi registrati oggi due provengono dalla Lombardia, due dal Veneto, due dal Lazio, uno dall'Emilia Romagna, uno dalla Toscana e uno dalla Puglia,

Tra le regioni più colpite la Lombardia (176 casi positivi) seguita da Liguria (141) e Lazio (139). Anche Emilia Romagna, Veneto e Campania registrano oltre 100 casi. Nessuna regione ferma a contagio zero. Sale sopra quota 200 il numero di persone attualmente in terapie intensiva (ieri erano 197) mentre sono 2.222 i ricoverati in altri reparti.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 289.990 (1.229 in più rispetto a ieri), di cui 35.633 morti e 214.645 guariti o dimessi, 695 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 39.712, un aumento di 525 unità.



Sono 201 i malati in terapia intensiva (ieri erano 197) di cui 29 in Lombardia. I ricoverati con sintomi sono 2.222, 100 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 37.289 (421 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.943.944, di cui 80.517 nell’ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 6.006.675. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

