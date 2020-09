Coronavirus, nuovi positivi in crescita (14) nelle Marche, ma tamponi triplicati. Preoccupano ancora i rientri/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 14 i nuovi positivi registrtati oggi, martedì 15 settembre, nelle Marche. Un numero in salita rispetto agli 11 di ieri, ma con molti tamponi di più analizzati (nel percorso nuove diagnosi di passa da 220 a 736)

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1259 tamponi: 736 nel percorso nuove diagnosi e 523 nel percorso guariti. I positivi sono 14 nel percorso nuove diagnosi: 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 1 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 4 rientri dall'estero (Albania e Francia), 5 contatti stretti di casi positivi, 1 soggetto sintomatico, 1 contatto domestico, 1 caso riscontrato in una Casa di Cura e 2 casi in fase di verifica.