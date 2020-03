Coronavirus, ad Agrigento arriva l'influenza suina: registrati una decina di casi

Come se non bastasse il coronavirus, una decina di casi di influenza suina (H1N1) sono stati registrati fra Agrigento e Canicattì. A confermarlo è il direttore sanitario dell'Asp di Agrigento, Gaetano Mancuso. «I pazienti trovati positivi all'influenza suina e quelli risultati affetti da polmonite da Klebsiella sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta o delle strutture sanitarie di Palermo». Ad Agrigento, e in provincia, non ci sono reparti di malattie infettive.

Ultimo aggiornamento: 17:36

