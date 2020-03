Zingaretti positivo al Coronavirus: i messaggi della politica, da Renzi a Salvini. Calenda: «​Fai vedere a sto' Covid-19 come combatte un Romano»

Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute! @nzingaretti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 7, 2020

Nicola Zingaretti è risultato positivo al test del Coronavirus. Il segretario del Pd sta bene e si è messo in autoisolamento a casa mentre sono scattate le procedure di controllo alla famiglia e a coloro con cui era entrato in contatto. In pochi minuti sono arrivati i messaggi di vicinanza da parte dei colleghi della politica, da Matteo Salvini a Matteo Renzi, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a a Giorgia Meloni.«Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!», scrive Salvini su Twitter. «Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti»: dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aggiungendo di essere «contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti».«Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. Tutti insieme, tutti!», il tweet di Matteo Renzi «In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!». Commenta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni «Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale», il tweet di Virginia Raggi.«Solidarietà e vicinanza al Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha comunicato la sua positività al Coronavirus! Ora più che mai restiamo uniti. #unitànazionale», scrive la vice presidente del Senato Paola Taverna.«Daje @nzingaretti ti siamo vicini! Fai vedere a sto' #covid19 come combatte un Romano». Scrive sui suoi canali social il leader di Azione Carlo Calenda.