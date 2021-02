Coronavirus, tutti i familiari in quarantena: slitta il funerale della vittima del Covid

GIULIANOVA - Un’ecatombe. Mai tanti morti in una sola giornata a Giulianova per covid. Una delle vittime non può essere sepolta in quanto tutti i famigliari sono stati posti in quarantena. Ieri sono deceduti Giovanni D’Ambrosio, di 68 , Angelo Cirello di 69 e Gabriella Diodati Mattiucci di 84 , la cui figlia Cinzia è molto nota in città e di recente divenuta segretaria di circolo del Pd all’Annunziata. Sono tutti nella Casa funeraria Gerardini in attesa dei funerali.

Questo procedimento, purtroppo, non può toccare a Nicola Malatesta, un imprenditore edile di 84 anni, anche lui giuliese, deceduto per covid all’ospedale di Giulianova. Tutti i famigliari sono stati posti dalla Asl in quarantena per cui nessuno può uscire di casa e partecipare ai funerali che pertanto sono stati rinviati a data da destinarsi e cioè fino a quando tutti saranno sottoposti a tamponi al covid. Anche questa salma si trova nella Casa funeraria Gerardini, in una speciale stanza dove vengono sistemati i defunti che non possono essere sepolti subito.

